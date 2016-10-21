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أبرز عناوين صحف السبت:- 7 من «الأغلبية» يحسمونها.. 19 شركة عالمية تتنافس على «المطلاع»..«الدفاع» تنفي نقل مركز العمليات العسكرية ضد «داعش» إلى الكويت


21/10/2016  الآن - صحف محلية  11:45:02 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- 7 من «الأغلبية» ...
من الجريدة

الجريدة

7 من «الأغلبية» يحسمونها

 19 شركة عالمية تتنافس على «المطلاع»

 الجسار لـ الجريدة.: مستحقاتنا لدى الوزارات 15 مليون دينار

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الخالد: صفقات عسكرية مع واشنطن بقيمة 11 مليار دولار ونأمل الانتهاء قريباً من صفقة «طائرات إف 18»

 لجنة لنقل 16 إدارة و500 موظف في «الأشغال» إلى «هيئة الطرق»

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السعدون يربط بين «تغيّر المواقف» ونتائج الإنتخابات والطبطبائي يُعلن: اكتفينا بالمقاطعة السابقة

 «الدفاع» تنفي نقل مركز العمليات العسكرية ضد «داعش» إلى الكويت

 المحققون لا يداومون... ليلاً

 


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