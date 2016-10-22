غالبيتهم قدموا ترشيحهم وسخنوا أجواء #أمة2016

في اليوم الثالث من الترشيح لإنتخابات مجلس الأمة ، تقدم العديد من أعضاء الأغلبية المبطلة بأوراق ترشيحهم بعد ايقاف مقاطعتهم لمرسوم الصوت الواحد.

قال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي : المجلس السابق سمح لبعض الأعضاء بشتم السعودية وهو يتمتع بإجازة مدفوعة الأجر من مجلس ' المناديب ' .

وأضاف الطبطبائي : خلية العبدلي ليست خلية واحدة بل خلايا داخل الكويت .

فيما قال محمد هايف المطيري: جاءت المشاركة بعد فترة المقاطعة استجابة للمصلحة العامة .

أما أسامة المناور قال أن ، أكبر مواجهة في المجلس القادم هي سلسة من التشريعات أُقرت في مواجهة الشعب .

ورأى عضو المجلس المبطل الأول نايف المرداس أن المشاركة واجب في المرحلة القادمة ، قائلاً : أوصلنا رسالة للسلطة من خلال مقاطعتنا والأصل الآن المشاركة ومن يشكك في موقفنا يريد أن تكون الساحة السياسية متاحة لهم .