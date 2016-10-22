55 قتيلاً ومئات الجرحى بتحطم قطار في الكاميرون

ارتفعت حصيلة تحطم قطار ركاب في الكاميرون إلى 55 قتيلاً و575 مصاباً، بعد خروج عدد من عرباته عن السكة أمس الجمعة.

وأعلنت الحكومة الكاميرونية في بيان في التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، إن 14 شخصاً ظلوا محاصرين يوم الجمعة تحت حطام قطار ركاب مزدحم خرج عن القضبان خلال رحلة له بين أكبر مدينتين في الكاميرون، وأدى إلى مقتل 55 شخصاً وإصابة 575 آخرين.

وكان القطار التابع لشركة كميرريل متجهاً من العاصمة ياوندي إلى مدينة دوالا الساحلية عندما وقع الحادث في الساعة 11 صباحاً تقريباً (1000 بتوقيت غرينتش) قرب محطة القطارات في بلدة أسيكا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً غرب ياوندي.

وقال مراسل لـ'رويترز' كان مسافراً في عربة قرب مقدمة القطار 'حدث ضجيج عال. نظرت للوراء ورأيت العربات خلفنا تخرج عن القضبان وبدأت في التدحرج. كان هناك كثير من الدخان'.

وأشار إلى إنه قبل مغادرة القطار ياوندي قال له موظف بالسكك الحديد إن عربات إضافية ألحقت بالقطار لاستيعاب العدد الزائد من الركاب، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك قد لعب دورا في الحادث.