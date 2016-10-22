ترامب ينفق 100 مليون دولار لـ 'الفوز بالانتخابات'

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الجمعة في مؤتمر بمدينة فلتشر في كارلوينا الشمالية، إنه سينفق في هذه الانتخابات 100 مليون دولار من ماله الخاص، رغم أنه لا يزال خلف الأرقام التي أنفقتها منافسته هيلاري كلينتون.

وطالب ترامب أنصاره بالتصويت واستغلال فرصة الاقتراع في وقت مبكر وأن يختاروه لتولي الرئاسة 'لأنه سيصلح الأمور'.

وأكد أنه سيختتم حملته بإنفاق 100 مليون دولار من أمواله من التبرعات، لكي لا يخضع لتأثير قوى الضغط، كما يحدث في واشنطن.

وأنفقت حملة ترامب في سبتمبر 70 مليون دولار، بحسب بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، وفي المقابل أنفقت حملة كلينتون حتى نهاية الشهر الماضي 82 مليون دولار.