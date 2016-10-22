اليونسكو: 1.7 مليون طفل بسوريا لم يلتحقوا بالمدارس

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسكو)، من أن 1.7 مليون طفل لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس في سوريا، وأن 1.3 مليون آخرين يواجهون خطر مواصلة تعليمهم.

قال 'كريستوف بوليراك' المتحدث باسم اليونسكو، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، 'إن 1.7 طفلا بسوريا لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم في العام الدارسي الجديد، وإضافة إلى ذلك فأن هناك 1.3 طفل يواجهون خطر عدم مواصلة دراستهم'.

وأضاف بوليراك 'إن أربعة آلاف هجوم طال المدارس منذ بدء الصراع في سوريا عام 2011'.

وأشار بوليراك أن تسعة أطفال قتلوا خلال الأسبوعين الأخيرين في سوريا جراء الهجمات التي تعرضت لها المدارس أو المناطق المحيطة بها.