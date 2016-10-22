مقتل 8 أشخاص في فيضانات في هندوراس

أعلنت فرق الاطفاء في هندوراس بأميركا الوسطى، اليوم السبت، مقتل ثمانية أشخاص في فيضانات، وانهيار مبان على إثر أمطار غزيرة هطلت في الأيام الاخيرة.

وقال الناطق باسم فرق الإنقاذ أوسكار تريمينيو إن رجال الإغاثة عثروا على ثلاث جثث اثنتين جرفهما نهر شولوتيكا في العاصمة تيغوسيغالبا. والثالثة في النهر نفسه على بعد نحو ثلاثين كيلومترا إلى شمال شرقي الموقع نفسه.

وأدت الأحوال الجوية السيئة إلى فيضان الأنهار وإلى سيول كبيرة في البلاد.

وعملت فرق الإغاثة على إيصال المساعدات للأشخاص الذين غمرت المياه منازلهم وتقطعت بهم السبل بعد فيضان نهر تشولوتيكا.

وفي تيغوسيغالبا، عثرت على جثتين في أنقاض منزلين انهارا بسبب الأمطار، وثلاث جثث أخرى في آل بارايسو شرق البلاد.