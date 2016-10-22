وفيات السبت 22 أكتوبر 2016

ساير فرحان نهار خابور العنزي، «60 عاماً»، شيع، للرجال: الخيمة بجانب بنزين العيون، للنساء: الجهراء، العيون، ق2، ش10، م293،ت: 99085440 – 99996412.

عبدالحميد فهد حماد الشمري، «45 عاماً»، شيع، للرجال: الفردوس، ق8، ش1، ج8، م40، للنساء: الفردوس، ق8، ش1، ج10، م7، ت: 51263636 – 60602228.

مرضي سعد الزويد، «75 عاماً»، شيع، للرجال: جابر الأحمد، ق2، ش239، م28، للنساء: الدوحة، ق2، ش7، م52، ت: 50555077.

بتله عوض عويد الهطلاني، زوجة طامي مرزوق بن شريدة الهطلاني، «55 عاماً»، شيعت، للرجال: العارضية، ق2، ش2، م42، للنساء: الرابية، ق1، ش42، م33، ت: 55516151.

سعود محمد المرزوق الدوسري، «97 عاماً»، شيع، للرجال: حطين، ق2، ش209، م4، للنساء: اليرموك، ق4، ش2، ج2، م5 ب، ت: 66755455 – 99602336.