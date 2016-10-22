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22/10/2016 9:52:51 PM

حكم نهائي بسجن مرسي


20 عاما تطال أول رئيس منتخب في مصر

22/10/2016  الآن - وكالات   8:30:17 PM
20 عاما تطال أول رئيس منتخب في مصر

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ'أحداث قصر الاتحادية'، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين، وتأييد الحكم. 

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمها في 21 أبريل 2015 بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديين محمد البلتاجي وعصام العريان و10 آخرين، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين آخرين.

وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012.



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