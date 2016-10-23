FacebookTwitterYoutubeRSS
23/10/2016 1:54:44 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الحمود يعتدي على حرية الصحافة.. العائدون إلى الانتخابات: المقاطعة ليست شرعاً في كتاب الله.. الصبيح لـ الجريدة.: سحب إشهار الفرق التطوعية غير الفاعلة.. «الداخلية» رفضت تسجيل طلب ترشح دشتي


23/10/2016  الآن - صحف محلية  12:15:56 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الحمود يعتدي على حرية ...
من الأنباء

الجريدة

الحمود يعتدي على حرية الصحافة

 واشنطن: على الكويت تعزيز أنظمتها لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال

 الصبيح لـ الجريدة.: سحب إشهار الفرق التطوعية غير الفاعلة

 الأنباء

«الإصلاح».. كتلة بديلة عن «الأغلبية»

 لا علاقة للحكومة برفض أو شطب طلبات الترشح

 معرفي لـ«الأنباء»: «الصندوق الوطني» يمنح أراضي للمبادرين بدينارين للمتر

 النهار

«الداخلية» رفضت تسجيل طلب ترشح دشتي

 «الليلة».. ترجمة لنشاط الشباب الوطني وثقة القيادات الإعلامية

 الراي

العائدون إلى الانتخابات: المقاطعة ليست شرعاً في كتاب الله

 شاغلو الوظائف الإشرافية أمام قرار مرتقب... «امتياز» لعامين أو ارجع إلى الوراء

 مدير «نظم المعلومات» في «الداخلية» لـ «الراي»: تجديد إلكتروني للوثائق... العام المقبل

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني