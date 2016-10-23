المقاتلات الروسية والسورية تستأنف قصف حلب



استأنفت الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام قصفها في مدينة حلب (شمالي سوريا) بعد انتهاء الهدنة التي كانت أعلنت عنها موسكو.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل الجزيرة في حلب بأن ثلاثة مدنيين أصيبوا على إثر قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف حي المشهد الذي تسيطر عليه المعارضة السورية في المدينة. وقالت المعارضة إنها صدت هجوما للنظام على محاور داخل حلب.

وفي وقت سابق، أعلن عن مقتل متطوع في الدفاع المدني وإصابة اثنين آخرين جراء غارات روسية وسورية على مدينة عندان بريف حلب الشمالي، وأكد ناشطون تعرض عدة مدن وبلدات في الأرياف الغربية والشمالية والجنوبية لحلب لغارات وقصف مدفعي عنيف.

وقالت شبكة شام إن اشتباكات وقعت حول بلدتي نبل والزهراء شمال حلب المواليتين للنظام ترافقت مع غارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف، مضيفة أن النظام قصف المنطقة بصاروخ يعتقد أنه بالستي من نوع سكود، وأن سبعة عناصر في صفوف فصائل المعارضة قتلوا، إضافة إلى عنصر من فريق الدفاع المدني.

من ناحية أخرى، قالت المعارضة المسلحة إنها قصفت بالمدفعية أكاديمية الأسد العسكرية غربي حلب، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات .