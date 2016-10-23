تنفيذ وتشييد 25 منزلا وجسرين في صربيا

افتتح اليوم السبت في مدينة (كروباني) غربي صربيا جسران شيدا ضمن المرحلة الثانية من التبرعات التي قدمتها دولة الكويت في أعقاب الفيضانات الكبيرة التي تعرضت لها صربيا عام 2014 .

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى صربيا في بيان أن حفل الافتتاح الرسمي الذي أقيم في (كروباني) بتلك المناسبة شارك فيه سفير دولة الكويت لدى صربيا يوسف أحمد عبدالصمد والمدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون التي تم عن طريقها تنفيذ التبرع.

وأضاف البيان انه شارك من الجانب الصربي في حفل الافتتاح محافظ كروباني إيفان إيسايلوفيتش ومدير مكتب الحكومة الصربية المعني بإعادة الإعمار ماركو بلاغوييفيتش.

وقد أشاد السفير عبدالصمد في كلمته التي ألقاها أثناء مراسم الافتتاح بنجاح انجاز مشروع الجسرين اللذين يحمل أحدهما اسم (جسر الصداقة بين صربيا والكويت) مهنئا أهالي المنطقة الذين سيستفيدون من الجسرين بصورة يومية.

وأكد أن هذا الانجاز يعد انعكاسا للعلاقات الطبية التي تجمع البلدين الصديقين مشيرا في الوقت ذاته إلى دور الكويت الرائد في مجال العمل الخيري والانساني في جميع أنحاء العالم.

واستذكر السفير عبدالصمد في هذا الصدد التكريم الأممي المستحق الذي جاء تتويجا لتلك الجهود من قبل منظمة الأمم المتحدة من خلال منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب (قائد للعمل الانساني) وتسمية دولة الكويت (مركزا للعمل الانساني).

من جانبه أثنى المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي وممثلها في حفل الافتتاح عبدالرحمن العون على جودة الأعمال المنفذة والشفافية التي تميزت بها عملية تنفيذ مشروع الجسرين.

بدوره أعرب محافظ كروباني إيفان إيسايلوفيتش في كلمته عن عميق شكره وامتنانه للمساعدات الكريمة التي قدمتها دولة الكويت لبلاده ومدينته 'والتي لولاها ومساعدات الدول الصديقة الأخرى ما تمكن سكان المدينة من إعادة إعمارها إلا بعد 30 عاما' متمنيا أن يستمر التعاون مع دولة الكويت في مجالات أخرى لاسيما الاستثمارية والسياحية.

كما تقدم بالشكر لسفارة دولة الكويت في صربيا والسفير عبدالصمد 'على حسن التعاون في تنفيذ هذا التبرع الإنساني القيم'.

ومن جهته أعرب مدير مكتب الحكومة الصربية المعني بإعادة الإعمار ماركو بلاغوييفيتش عن شكره وتقديره لدولة الكويت مشيرا إلى أن الجزء الأول من تبرع دولة الكويت تم استخدامه قبل عامين لبناء 25 وحدة سكنية للأسر المتضررة في مدينة (أوبرينوفاتس) المنكوبة جراء الفيضانات التي ضربت صربيا عام 2014.