وفيات الأحد 23 أكتوبر 2016

عبد الله صالح الجبر، «82 عاماً»، شيع، للرجال: الظهر، ق3، ش3، م11، للنساء: مشرف، ق5، ش3، م27، ت: 65163344 – 99712884 – 99247103.

نعيمة محمد ابراهيم الربيعة، ارملة ناصر علي العريفان، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: الجهراء، القصر، ق2، شارع مرشد الشمري، م24، للنساء: كيفان، ق5، ش52، م5، ت: 99422522.

ابراهيم خليل ابراهيم السعيد، «72 عاماً»، شيع، للرجال: الرحاب، ق2، ش14، م28، للنساء: السرة، ق4، ش12، م21، ت: 96001666 – 51222771.

خيرية احمد ابراهيم، ارملة محمد غلوم حسين دشتي، «80 عاماً»، شيعت، للرجال: الجابرية، حسينية البلوش، ق11، ش108، للنساء: الجابرية، ق9، ش20، م11، ت: 66798987.