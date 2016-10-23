شتاينماير يحذر من تفكك الاتحاد الأوروبي

حذر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، من تفكك الاتحاد الأوروبي، وقال في تصريحات خاصة لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، الألمانية في عددها الصادر غدا الاثنين: «إن الأزمة المالية، وموجة اللجوء إلى أوروبا، وصدمة الاستفتاء في بريطانيا، وضعت الاتحاد الأوروبي في اضطرابات شديدة».

وأشار شتاينماير إلى أن «العام الماضي بصفة خاصة كشف بشكل جلي أن الطمأنينة التي استمرت لعقود طويلة تعرضت فجأة للتهديد تماما، مضيفا: «أن السلام الأبدي في قارتنا لم يعد يمكن الإبقاء عليه بسهولة».

وأشار الوزير الاتحادي إلى أن «هناك شعبويين من التيار اليميني يحاولون حاليا الاستفادة من ذلك، واقتناص أصوات لصالحهم بزعم فشل الاتحاد الأوروبي».

وتابع قائلا: «إنه حتى أنصار أوروبا الذين يتسمون بالصمود يرون أنه يتعين علينا الاقتناع مجددا بالخروج من البرج العاجي لمؤيدي أوروبا المحترفين، إذا لم يعد بإمكاننا معرفة قيمة الاتحاد الأوروبي، فإنه سيفنى».

ويعتزم شتاينماير إجراء نقاش غدا الاثنين مع نحو 400 شاب في العاصمة الألمانية برلين، بشأن مستقبل أوروبا، وذلك كفعالية استهلالية لجولة مناقشة مماثلة لوزارته عبر ألمانيا.