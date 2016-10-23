الامم المتحدة: وفاة تسعة أشخاص بالكوليرا في عدن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية الأحد وفاة تسعة أشخاص جراء اصابتهم بمرض الكوليرا في مدينة عدن، ثاني اكبر المدن اليمنية، مع انتشار المرض المعدي في أنحاء البلد المضطرب.

وأضافت ان عشرة اشخاص آخرين مصابون بالمرض القاتل الذي ينتقل عبر المياه الملوثة ويتسبب باسهال شديد.

وجاء في بيان الوزارة ان 190 شخصا ادخلوا المستشفيات في عدن لاصابتهم باسهال شديد.

وتابعت انه تم الابلاغ عن نحو 200 اصابة بالكوليرا في انحاء البلاد.

وأعلنت الامم المتحدة هذا الشهر انتشار الكوليرا في اليمن، وهذا الشهر اكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 11 حالة كوليرا في صنعاء.

وحذرت المنظمة من ان ندرة مياه الشرب ساهمت في زيادة حالات الاسهال الشديد بشكل كبير وخصوصا بين من تشردوا من منازلهم في وسط اليمن.

كما حذرت منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) من ان الكوليرا قد يؤدي الى وفاة 15 % من الحالات التي لا تعالج.