أنقرة: لا نستبعد إقامة منطقة آمنة في العراق على غرار سوريا‎

أبدى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رغبة بلاده في إقامة منطقة خالية من المتشددين داخل العراق بالتعاون مع حكومة الإقليم الكردي، على غرار ما قامت به في الأراضي السورية المتاخمة للحدود التركية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة خلال لقاء مشترك مع ست محطات تلفزيونية محلية، تطرَّق خلالها إلى الحديث عن عددٍ من القضايا الداخلية والخارجية، لا سيَّما الأوضاع الراهنة في الجارتين سوريا والعراق، حسب 'سبوتنيك'.

وفي معرض ردّه على سؤالٍ حول ما إذا كانت هناك مباحثات بين أنقرة وأربيل بشأن وضع خطة لإقامة منطقة خالية من المتشددين، وفيما إذا كانت الأخيرة تؤيد ذلك، صرَّح يلدريم: 'الإقليم الكردي يدرك أهمية التعاون مع تركيا في هذا الإطار، وأكّد استعداده لذلك في عدة مناسبات'.

وعمَّا إذا كانت هذه المساحة الآمنة المشتركة داخل أراضي الإقليم الكردي تشبه نظيرتها في سوريا، أوضَّح بالقول: 'نعم، ولدينا رغبة مشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من حيث المبدأ، لإقامة المناطق الآمنة في كل مكان يتطلب ذلك، لأنَّ الخطر مشترك بالنسبة للجانبين وهو بي كا كا'.

وتابع: 'هناك قوات خاصة تركية متمركزة على المنطقة الحدودية في الجانب العراقي بالقرب من أربيل، لذلك تبدي حكومة الإقليم رغبتها في التعاون معنا بشكل وثيق'.

واستطرد: 'هناك تعاون موجود في الوقت الراهن، لكن لدينا إمكانات لتعزيزه أكثر، لأن مسؤولي أربيل منزعجون من إرهابيي منظمة بي كا كا على قدر انزعاجنا نحن'