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24/10/2016 2:06:55 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الغانم: الرجوع للحق فضيلة وأهلاً بعودة المقاطعين.. عاصفة مرشحين تضرب الحمود.. لا وقف للتداول بالجنيه المصري.. «البصمة الوراثية» المعدّل في أولى جلسات مجلس 2016


24/10/2016  الآن - صحف محلية  12:28:56 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الغانم: الرجوع للحق ...
من الجريدة

 

الجريدة

الغانم: الرجوع للحق فضيلة وأهلاً بعودة المقاطعين

عاصفة مرشحين تضرب الحمود

 الشامري رئيساً للجنة القضائية العليا للانتخابات

 الأنباء

«البصمة الوراثية» المعدّل في أولى جلسات مجلس 2016

 « الطائر الأزرق » يعود إلى أمجاده

 52 مرشحاً حصيلة اليوم الخامس من فتح باب التسجيل بينهم امرأة

 الراي

تحويلات المصريين... هل تبدأ هجرتها المعاكسة إلى الكويت؟

بدر العيسى لـ «الراي»: من المستحيل إلغاء تخفيض بدل السكن للمعلمين الوافدين

 الكويت تبيع منتجاتها البترولية إلى مصر... «كاش»

 النهار

ربط نظام صرف التموين الآلي وهيئة المعلومات المدنية

 لا وقف للتداول بالجنيه المصري

 

 


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