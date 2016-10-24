أنور بوخمسين : ترشحت انطلاقاً من مسؤوليتي تجاة الكويت

أكد مرشح الدائرة الثانية أنور جواد بوخمسين بأن تحديات المرحلة المقبلة على الصعيدين الداخلي والخارجي جسيمة وخطيرة وقال في تصريح صحافي بعد تقدمه بأوراق ترشحه لعضوية مجلس الأمة : وعليه وأنطلاقاً من إستيعاب هذه التحديات . ومن مسؤوليتنا تجاه بلدنا وهو يواجه هذه التحديات التى ستلقى بظلالها علينا شئنا أم أبينا توكلت على الله تعالى ورشحت نفسي قناعة مني بأن الكويت بأمس الحاجة أكثر من أية مرحلة سابقة الى دماء جديدة تجرى في عروق السلطة التشريعية وتكون قادرة على مواجهة الأوضاع الراهنة والتحديات المقبلة برؤى جديدة وأفكار متطورة قادرة على الاسهام في تطوير العمل البرلماني الذي اذا ما تطور وارتقى فسوف يرتقى بالضرورة الأداء الحكومي وتستطيع السلطتان التشريعية والتنفيذية أن يكونا جناحين فاعلين للديمقراطية الكويتية.

واختتم المرشح بوخمسين تصريحه بالقول : الشعب الآن بيده قرار الاصلاح ولا بديل عن حسن اختيار نوابه لمجلس الأمة انسجاما مع متطلبات المرحلة المقبلة وتحدياتها وكلنا ثقة بان قرار الشعب سيكون لصالح الكويت .