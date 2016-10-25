جنحة التجمهر في قضية الإطفاء لا تمنعه من #أمة2016

كشف النائب السابق د.وليد الطبطبائي ان منطوق الحكم الصادر بحقه في قضية اتهامه باقتحام الإدارة العامة للإطفاء واقامة اعتصام لا يمنعه من الترشيح في الإنتخابات.

وبين الطبطبائي عبر حسابه بقوله ' نبشر الجميع ان قضية اقتحام المطافي المتهم فيها انا كانت تحمل شق جنائي وهو استعمال القوة مع موظفين عموميين حرس الإدارة العامة للإطفاء وتم القضاء فيها بالبراءة بفضل الله، أما الشق الأخر من الإتهام وهي جنحة الإشتراك في تجمع ومظاهرة غير مرخصة فقد تم القضاء فيها بعقوبة الحبس ثلاث اشهر مع وقف النفاذ وهي عقوبة جنحة وليس جناية ونبشر المحبين ان هذه الجنحة لا تمنعنا من خوض الإنتخابات'.