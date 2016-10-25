شاب يقتل والديه في الطائف وينكِّل بجثَّة أبيه

جريمة ارتكب شاب سعودي (29 عاماً) جريمة هزت مدينة الطائف، بعدما نحر والديه بآلة حادة في منزلهما بحي السحيلي، ومثل بجثة والده بطريقة بشعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «عكاظ» اليوم الإثنين.

وحسب الصحيفة قام الشاب بقطّع جثتي والديه وفصل رأس والده عن جسده، وأضافت أن دوريات الأمن اعتقلته بجوار باب المنزل قبل هروبه من الموقع، عندما أبلغ أحد أصدقاء شقيق الجاني عن الجريمة.

وروت المصادر تفاصيل الجريمة حين هاتف أحد أبناء الأسرة الذي يعمل خارج الطائف والديه عدة مرات ليطمئن عليهما بالشكل المعتاد يومياً ولكن دون رد، فشعر بالريبة، وكان قد ترك مفتاح المنزل لدى صديقه الذي يسكن جوار منزل أهله مسبقاً، وطلب منه أن يذهب إلى منزلهم ليتفقد صحتهما.

وعند وصوله لباب الشقة في الدور الأول، وقعت عيناه على مسرح الجريمة وشاهد الضحيتين ملقاتين على الأرض داخل الصالة، وكان الجاني منهمكاً في تقطيع والده بواسطة سكين وقد فصل رأسه عن جسده، وأبلغ على الفور مركز العمليات الأمنية، الذي وجه أقرب دورية أمنية في الحي إلى موقع الحادثة، ولاحظت الجاني يرتدي ثوباً أسود ويداه ملطختان بالدماء، وكان واضحاً عليه علامات الاختلال النفسي، ولا يستطيع التحدث حينها.

وقال الناطق الإعلامي للشرطة في منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، وأوضح القرشي أن الوالد المتوفى يبلغ من العمر 59 عاماً، وزوجته تبلغ من العمر 48 عاماً.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها «عكاظ» نقلاً عن المصادر الأمنية، فإن الشاب الذي ارتكب الجريمة سبق وأن تم إدخاله إلى مستشفى للصحة النفسية لمعاناته من خلل نفسي، وخرج قبل مضي عام، ورفع والده عليه قضية عقوق في العام الماضي، وتم سجنه بناء على ذلك لمدة عام، ليخرج ثم يجهز على والديه.

كما تحدثت المصادر الأمنية أنه وفقاً للأدلة الأولية لديها فإن الشاب سبق وأن تعاطى المخدرات والمسكرات.