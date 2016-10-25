السعودية .. مقتل رجلي أمن في إطلاق نار بالدمام

أطلق 3 مسلحين مجهولين النار على رجلي أمن أثناء عودتهما من العمل في الدمام.

وعلمت 'العربية.نت' بمقتل رجلي أمن بعد تعرضهما لإطلاق نار شديد على سيارتهما من نوع 'النترا'.

وقالت مصادر لـ'العربية.نت' إن رجلي الأمن تعرضا للإصابة نتيجة إطلاق النار عليهما في حي الضباب بالدمام بعد أن أنهيا عملهما.

وأثناء التوجه بسيارة أحدهما الخاصة إلى مقر إقامتهما بلباس أمن المنشآت، تعرضا لوابل من الرصاص من قبل مجهولين بعد منتصف ليل الاثنين، ما أدى إلى إصابتهما بإصابات شديدة أدت إلى وفاتهما.

ويقع حي الضباب على طريق الظهران الجبيل السريع المتجه الى سيهات شرق السعودية.