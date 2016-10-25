الفلبين: دوتيرتي يعود لمهاجمة أمريكا ويصفها بالمتنمرة

انتقد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد وصوله اليابان، فوصف واشنطن 'بالمتنمرة' لانتقادها له بسبب حربه ضد المخدرات.

وقال دوتيرتي أمام حشد من مواطني الفلبين في اليابان 'الأمريكيون متنمرون'.

ووصف دوتيرتي، الذي يزور اليابان، تلميح أمريكا إلى قطع المساعدات عن الفلبين لأسباب تتعلق بحقوق الانسان 'بالمهين' وقال 'يمكنكم الاحتفاظ بها، هي ملككم، سنتمكن من الاستغناء عنها'.

وأضاف دوتيرتي أنه على استعداد للسجن في المستقبل بسبب حملته ضد المخدرات.

وقال 'إذا كان لديكم دليل، ارفعوا ضدي قضية'، مضيفاً 'يمكنني أن أتعفن في السجن من أجل بلدي'.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من الرئيس الفلبيني إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية عندما يلتقيان في طوكيو.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر بالحكومة اليابانية لم تسمها، أن بياناً مقرراً صدوره سيعرب عن قلق اليابان من توتر العلاقات بين أمريكا والفلبين، بسبب تصريحات دوتيرتي المعادية لأمريكا.

وقال دوتيرتي إنه يتطلع إلى هذه الزيارة، مضيفاً 'أتوجه لليابان وكلي وثقة أنه يمكننا تفهم كل منا الآخر، واليابان ستتفهم موقفي من السياسة الخارجية التي أريد تطبيقها، هي سياسة فلبينية خالصة'.

وأضاف قبل مغادرته إلى طوكيو: 'هذا وقت مهم للعلاقات الفلبينية - اليابانية، في الوقت الذي نقدم فيه سياسة خارجية مستقلة فيما يتعلق بتعاملنا مع بقية الدول'.

وتأتي زيارة دوتيرتي الأولى لليابان منذ توليه منصبه في يونيو الماضي بعد زيارة استغرقت أربعة أيام للصين الأسبوع الماضي، أعلن فيها 'انفصال الفلبين عن الولايات المتحدة الأمريكية' في خطاب أمام رجال أعمال فلبينيين وصينيين.

ومع ذلك قال دوتيرتي الاثنين لوسائل الإعلام اليابانية في مانيلا إن تحالف بلاده مع أمريكا 'مازال قائماً' وأنه 'لا يجب القلق من تغيير التحالفات، أنا لست في حاجة لتشكيل تحالفات مع دول أخرى'.