كارتر يعلن بدء إجراءات عزل الرقة السورية

أعلن وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، اليوم الثلاثاء، بدء الاستعدادات لعزل مدينة الرقة السورية، التي تعد 'عاصمة' تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) في سورية، وذلك تزامناً مع الهجوم المستمر على مدينة الموصل العراقية التي يسيطر عليها التنظيم.

وقال كارتر في مؤتمر صحافي جمعه مع وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دوريان، أعقب اجتماعاً في باريس مع ثلاثة عشر وزير دفاع من التحالف الدولي: 'لقد بدأنا الاستعدادات لعزل الرقة'، موضحا أن 'قوات محلية' ستتولى استعادة هذه المدينة.

وقال إن 'روسيا لا تشارك في خطة معركة الرقة، لكننا (التحالف) نواصل التنسيق معها'، لافتاً إلى أن التحالف 'سيواصل عملياته ضد داعش بعد خسائر التنظيم في سورية والعراق'، وأضاف كارتر: 'لا يمكنني تأكيد انتقال عناصر تابعين للتنظيم من الرقة إلى الموصل'.

وذكر أنه 'سيكون هناك تداخل بين معركتي الموصل بالعراق والرقة بسورية ضد داعش، ويجب الاستعداد لأي احتمال بعد هزيمة داعش في سورية والعراق'، لافتاً إلى أن اجتماع وزراء الدفاع في دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش 'ناقش تهديدات داعش لأوطاننا في المستقبل'.

وأكد كارتر على 'التصميم على هزيمة داعش في الرقة السورية أيضاً، فنتائج الحملة ضد داعش مشجّعة حتى الآن'.

من جانبه، قال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دوريان، إن 'معركة الموصل الجارية حالياً ستؤثر على موارد داعش المالية'، لافتاً إلى أنه 'لا يستطيع الكشف عن خطة معركة الموصل'.

وأضاف أن 'خطة استعادة الموصل والرقة جارية كما أعد لها'.