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26/10/2016 12:29:56 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- قبول طلب ترشح دشتي لا يعني خوضه الانتخابات!.. قانون جديد لـ«البصمة الوراثية».. المطاوعة لـ الجريدة.: اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيح.. ممنوع الشواء في المقرات الانتخابية


25/10/2016  الآن - صحف محلية  11:51:30 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- قبول طلب ترشح دشتي ...
من الراي

 

 

الجريدة

قانون جديد لـ«البصمة الوراثية»

 النيابة تسمح للمسلم بزيارة البراك و«الداخلية» تمنع بـ «تعليمات عليا»

 المطاوعة لـ الجريدة.: اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيح

 الأنباء

استشكال حول الترشح

 ١٢ مديراً جديداً في «الصحة»

 الراي

«الداخلية» عرضت مرئياتها لتعديل «البصمة الوراثية»... يُطبّق على 20 في المئة من الشعب الكويتي

 ممنوع الشواء في المقرات الانتخابية

 قبول طلب ترشح دشتي لا يعني خوضه الانتخابات!

 


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