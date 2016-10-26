وزير الداخلية يدعو المقاطعين للمشاركة في #أمة2016

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان الكويت هي الفائزة في هذا العرس الديموقراطي، مطالبا جميع المرشحين وضع الوحدة الوطنية بين أعينهم.

‏وخلال جولة له صباح اليوم في إدارة الإنتخابات لتفقد سير عملية الترشيح قال الخالد 'الأجواء الاقليمية تغلي ولكن لحمتنا وجبهتنا الداخلية كفيلة ان تفوت على العابثين، مشيرا إلى ان وزارة الداخلية وبدعم القيادة السياسية دائماً مستعده لمواجهة أية تحديات.

‏وبسؤال الخالد عن الفرعيات والمال السياسي، قال نحن نطبق القانون ولجنة الإنتخابات ستقوم بدورها، ورحب الخالد بعودة المقاطعين داعيا إياهم للمشاركة جميعاً في الانتخابات.

وقال الخالد: نرحب بعودة المعارضة وأدعوهم للمشاركة في الانتخابات .