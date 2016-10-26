الجارالله يحث مجلس الأمة المقبل على الموافقة عليها

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاربعاء ان اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية الموحدة بات استحقاقا تاريخيا تفرضه الظروف والتطورات الامنية التي تعيشها المنطقة.

واضاف الجارالله في رد على سؤال للصحفيين عقب مشاركته في ندوة (الاضطرابات النفسية ما بعد الصدمة للعاملين في المجال الانساني والاغاثي) التي نظمتها (الخارجية) بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان 'الكرة في ملعب مجلس الامة المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاتفاقية الامنية الخليجية'.

واوضح الجارالله انه لطالما ادت التطورات والتداعيات والظروف الامنية الصعبة التي تعيشها المنطقة الى حل مجلس الامة السابق 'بالتالي من الاولى التفكير الجدي في تبني واقرار هذه الاتفاقية'.

وذكر ان 'الحكومة ستقدم مشروع الاتفاقية الى المجلس المقبل وثقتنا كبيرة في الاعضاء لاقراراها'.