وفيات الأربعاء 26 أكتوبر 2016

عبدالله راشد السيف، 82 عاما، (شيع)، رجال: السرة، ق5، ش11، م14، تلفون: 99058845، نساء: قرطبة، ق2، الشارع الاول، ج1، م39، تلفون: 25314022

عواطف مبارك صالح العازمي، زوجة: خالد مرزوق الغريب، 46 عاما، (شيعت)، رجال: سلوى، ق9، ش 105، م56، تلفون: 66990028، نساء: عبدالله المبارك، ق7، ش 720، م51، تلفون: 66698373

فاطمة أحمد محمد عبدالرحيم، ارملة: علي غلوم الباطني، 78 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الخميس بمقبرة صبحان)، رجال: الزهراء، ق2، ش 215، م34، ديوان الباطني، تلفون: 97197500 - 99333116، نساء: جابر الأحمد، ق1، ش 134، م777، تلفون: 99705747

عبدالناصر عباس المناور، 52 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الخميس) رجال: الفروانية، ديوان المناور - بجانب جسر الغزالي، تلفون: 99257729، نساء: عبد الله المبارك، ق5، ش513، م22، تلفون: 96644889

سعد السلطان السالم، 88 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد الخميس)، رجال: المنصورية، ق2، شارع يوسف الغنيم، ج20، م7، - ديوان سلطان السالم، تلفون: 22527783، نساء: المنصورية، ق2، شارع يوسف الغنيم، ج20، م7

إنا لله وإنا إليه راجعون