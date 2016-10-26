الدولار فوق 16 جنيه مصري في السوق السوداء

قال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية اليوم الأربعاء، إن الدولار تجاوز حاجز الـ 16 جنيهاً في السوق السوداء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وأوضح المتعاملون للأناضول اليوم، أن الدولار سجل رقماً قياسياً ليصل إلى 16.25 جنيهاً في السوق الموازية.

ولفتوا إلى وجود 'حركة غير عادية' للطلب على الدولار، سواء من جانب مضاربين أو مستوردين، مشيرين أن وتيرة التخلص من العملة الخضراء من جانب الأفراد بطيئة للغاية.

وتترقب السوق المصرية منذ شهر، إقدام البنك المركزي على تحريك سعر العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى تحريك أسعار المواد النفطية.

وأبقى البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاء الدولاري الدوري عند مستوى 8.78 جنيهات، بينما يباع للمستهلك النهائي عند 8.88 جنيهات.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.