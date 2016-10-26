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27/10/2016 12:41:36 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- تدهور مؤشر «ممارسة الأعمال» في الكويت إلى 102 عالمياً.. الخالد مرحباً بعودة المقاطعين: سيثرون العمل البرلماني.. «التجارة»: السلع التموينية سليمة ولا تصرف إلا بشهادات صحية معتمدة.. ضبط 5 «تشاوريات» وإحالتها إلى النيابة


26/10/2016  الآن - صحف محلية  11:51:55 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- تدهور مؤشر «ممارسة ...
من الجريدة

 

الجريدة

تدهور مؤشر «ممارسة الأعمال» في الكويت إلى 102 عالمياً

 3 مشاريع شراكة بـ 5 مليارات دولار

 الخالد مرحباً بعودة المقاطعين: سيثرون العمل البرلماني

 الأنباء

الجارالله: الاتفاقية الأمنية الخليجية استحقاق تاريخي تفرضه تطورات المنطقة.. والكرة في ملعب مجلس الأمة المقبل

 اعتماد الخالد تشكر ديوان المحاسبة على تقريره الإيجابي حول أداء ديوان رئيس الوزراء

 «التجارة»: السلع التموينية سليمة ولا تصرف إلا بشهادات صحية معتمدة

 الراي

مصادر قضائية للمستشار المطاوعة: قانون تنظيم القضاء نظم نصاب الانعقاد ... ثلثا الأعضاء التسعة وليس بمن حضر

 ضبط 5 «تشاوريات» وإحالتها إلى النيابة

الحضانات من «الشؤون» إلى «التربية»

 النهار

الحكومة تدرس إرجاء «الترشيد» حتى 2019

«التجارة»: أصناف البطاقة التموينية مراقبة صحياً

 «الصحة»: جاهزون للانتخابات

 

 


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