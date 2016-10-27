الحربش والوعلان والنملان والمويزري والمطر قدموا ترشيحهم

انهى كلا من د. جمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وشعيب المويزري ود.حمد المطر مقاطعتهم للإنتخابات.

وقدم الخمسة وهم نواب سابقون وفي المجلس المبطل الأول رسميا اوراق ترشيحهم لإدارة الانتخابات للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة. وذلك بتقديم الحربش في الثانية والنملان في الخامسة والمطر في الثانية والمويزري والوعلان في الرابعة.

ومن جانبه، قال نائب المجلس المبطل مبارك الوعلان: من يقول مقاطعي الامس مشاركي اليوم.. أقول لهم الكويت أكبر من الجمعيات .

وأضاف : السعدون رمز وطني ونعلم من هو ويعلم من نحن حتى لو اختلفنا في الاتجاه نحو المشاركة