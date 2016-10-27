رفضت استشكالها لإيقاف ترشيحه بالوكالة

-- رفضت دائرة الامور المستعجلة في المحكمة الكلية الاستشكال المقدم من إدارة الفتوى والتشريع لوقف حكم المحكمة الكلية في الدعوى المرفوعة من عبدالحميد دشتي 'طعنا على القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول اوراق ترشحه المقدمة عبر وكيله لانتخابات مجلس الامة المقبلة'.

وكانت ادارة الفتوى والتشريع قدمت في ال 25 الجاري استشكالا لحكم المحكمة الكلية في الدعوى رقم (2016/5006) (اداري/6) المرفوعة من دشتي والذي قضى بقبول الدعوى شكلا.

يذكر أن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد كان قد قال في تصريح صحافي ان الاستشكال يترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم اعمالا لحكم المادة 212 من قانون المرافعات.

وأشار الى ان الادارة قامت بالطعن في موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف بطلب إلغائه والقضاء برفض الدعوى لصحة ما اتخذ في شأن القرار المطعون فيه من إجراءات على النحو المبين تفصيلا في كل من صحيفتي الاشكال والاستئناف.

وأكد المسعد ان الادارة ستولي جل اهتمامها لمتابعة سير الاجراءات وتقديم المذكرات أمام القضاء في هذا الشأن الى ان يفصل في الخصومة بحكم نهائي وفق ما دأبت عليه الادارة في القضايا التي تكون طرفا فيها.

وكانت المحكمة الكلية قد قضت في اليوم نفسه بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن قبول اوراق ترشيح عبدالحميد دشتي مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الاصلية بدون اعلان.