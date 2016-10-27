مصري يمتهن الصحافة في الكويت.. تزويراً!

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ان رجال الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة قد القوا القبض على وافد مصري يدعي انه صحفي ويقوم بابتزاز موظفي بعض الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضحت أن معلومات وردت الى الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة تفيد ان هناك شخصاً ، (مصري الجنسية) يعمل موظفاً ادارياً في احدى الشركات ويدعي انه يعمل صحفياً وتم ضبطه وبحوزته عدد من الهويات الخاصة بالصحفيين.

وقالت الإدارة ان المتهم يقوم بالكتابة في احدى الصحف الالكترونية والضغط على عدد من المدراء والموظفين في بعض الجهات الحكومية والخاصة لتمرير المعاملات لعدد من الشركات وذلك بمقابل مادي.

وذكرت ان المتهم اعترف بتمرير بعض المعاملات بمقابل مادي وانه استغل الكتابة لإذعان المدراء والموظفين على الاستجابة لمطلبه، وبتفتيش مركبته تم العثور على عدد كبير من المعاملات التي لا تخص شركته وانما يقوم بإنجازها بمقابل مادي.

وأشارت الى انه بعد البحث بهاتفه النقال تم العثور على رسائل بينه وبين بعض المندوبين يتفاوض معهم على المبالغ المالية لإنجاز المعاملات.

وقد تمت إحالة المتهم الى جهة الاختصاص.