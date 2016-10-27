'الزراعة ' تحظر استيراد الطيور الحية من الدنمارك ...مؤقتاً

أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارا بحظر مؤقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان (عمر واحد) للدجاج البياض واللاحم من مملكة الدنمارك بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة (7ان 7 اتش).

وقال المدير العام للهيئة المهندس فيصل الحساوي في بيان صحافي اليوم الخميس إن جميع الارساليات ستخضع للشروط والضوابط الصادرة عن إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والاجراء المنصوص عليه من لائحة الحجر البيطري في الكويت ودول الخليج العربية.

وأكد الحساوي أن أي ارساليات يتبين إصابتها بالامراض الوبائية والمعدية سيتم رفضها وسيكلف المستورد بإعادة الطيور المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية.

ولفت الى أن هذا القرار يأتي في ضوء تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور قليل الضراوة في مملكة الدنمارك.