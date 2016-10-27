سحب رخصة السوق واللوحة المعدنية لأي مركبة تعرقل حركة السير

صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور مدير عام الادارة العامة للمرور بالإنابة اللواء فهد سالم الشويع، أن الإدارة ستقوم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/10/2016 بمخالفة المركبات التي تعطل أو تعيق حركة المرور في جميع الطرقات، وسيتم سحب لوحات الأرقام المعدنية لها ووضع ملصق على زجاج المركبة المخالفة يوضح مكان مراجعة المخالف لدفع الغرامة واستلام اللوحات المعدنية بعد انتهاء فترة سحبها.

وأوضح اللواء الشويع أن القرار جاء نظراً لازدياد ظاهرة عرقلة حركة السير من قبل الكثير من المركبات وبالتالي سيتم تفعيل المادة (42) من قانون المرور والتي تنص على :-( يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر) .

وشدد على عدم جواز قيادة المركبة نهائيا بدون لوحاتها المعدنية، مشيرا ان مسؤولية رفع المركبة المخالفة من مكان المخالفة تقع على عاتق قائدة المركبة نفسه ويتوجب عليها رفعها ونقلها.

وأشار ان القرار سيساهم بشكل إيجابي في تعديل بعض السلوكيات الخاطئة لدى قائدي المركبات ويعزز الالتزام بالقانون، الى جانب تحقيق الانسيابية المرورية على الطرق والتقليل من الازدحام الناتج عن عملية الوقوف الممنوع.

وأضاف ان الإدارة العامة للمرور تعمل على ايجاد الحلول المناسبة للقضية المرورية بكافة جوانبها ودراسة النقاط التي تشهد اختناقات مرورية وتحديد نسبة الكثافة المرورية للمركبات ومستخدمي الطريق وايجاد انسب الحلول لزيادة القدرة الاستيعابية للطرق والقضاء على الاختناقات المرورية بالطرق والسبل الممكنة.

ونوه اللواء الشويع الى ان قطاع المرور وبالتعاون مع الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني مستمر في نشر التوعية المرورية عبر كافة وسائل الاعلام لإيصال التوعية المرورية الى المواطنين والمقيمين ونشر الوعي المروري بين جميع أفراد المجتمع لتعزيز السلامة المرورية الحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها بعض المناطق.

وبين ان حل مشاكل المرورية مسؤولية مجتمعية ويجب على الجميع الالتزام بالسلوكيات الحضارية وقوانين المرور وتجنب احداث الاختناقات غير المبررة والتصرف بمسؤولية للحد من هذه الاختناقات المرورية.

واكد اللواء الشويع ان قطاع المروية مستمر وعلى مدار الساعة بمراقبة الحركة المرورية على الطرق الخارجية والداخلية وبالتنسيق التام بين جميع القطاعات المعنية للعمل على تحقيق الانسيابية المروية وتحقيق الاهداف المنشودة وتوفير سبل الامن والامان لجميع مستخدمي الطريق.