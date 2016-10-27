زلزال إيطاليا.. الضحايا صفر والخسائر فادحة

عدة زلازل بلغت قوة أحدها 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت وسط إيطاليا ليلة ويوم الخميس، ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، اﻷمر الذي يعد 'معجزة” كما قال وزير الداخلية.

وأصبحت الزلازل 'كابوس لا ينتهي' كما قالت الصحافة اﻹيطالية اليوم الخميس، ففي 24 أغسطس الماضي أوقع زلزال 300 قتيل قرب لاكويلا.

وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد الزلازال الجديدة، إلا أنها خلفت الرعب والفزع في نفوس السكان.

ووبلغت قوة الهزة اﻷولى 5.5 درجة على مقياس ريختر، فيما بلغت قوة الثانية 6.1 درجة، أعقبها هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة.

وأكد رئيس هيئة الدفاع المدني فابريتسيو كورسيو أن المعلومات المتاحة، تشير إلى أن بضع عشرات من الأشخاص أصيبوا بجروح طفيفة فقط.

كما قال وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو 'نظرا لقوة الهزأت، عدم وجود وفيات وإصابات خطيرة، يعد معجزة”.

ومع ذلك، فإن الأضرار الناجمة عن هذه الزلازل كبيرة جدا، خصوصا في مدينة فيسو، التي تقع على مقربة من مركز الزلزال، فوفقا لرئيس البلدية، ثلثي المباني لم تعد صالحة للاستعمال.