مصادر عسكرية أمريكية: مرسلة إلى الحوثيين وحلفائهم

أفاد ضابط أمريكي كبير، اليوم الخميس، عن اعتراض أربع شحنات أسلحة مرسلة من إيران إلى المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن، لدعمهم في مواجهة الحكومة التي يساندها تحالف عربي تقوده السعودية.

وقال الأميرال المساعد كيفن دونغان، إن «سفنا أمريكية، اعترضت أربع شحنات أسلحة من إيران إلى اليمن. نعرف أنها أتت من إيران، ونعرف وجهتها»، وذلك في تصريحات للصحافيين في قاعدة عسكرية في جنوب غرب آسيا.

وأوضح أن «الشحنات الأربع أوقفت على مراحل منذ أبريل 2015، بعد أسابيع من بدء التحالف العربي عملياته دعما لقوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وكانت تتضمن رشاشات من طراز «كلاشنيكوف»، وصواريخ مضادة للدبابات والدروع، وبندقيات قنص «ومعدات أخرى»، وأنظمة تسليحية متطورة».

وأضاف أن مسؤولي البحرية «تمكنوا من تحديد وجهة السفن بالاعتماد على تحليل بيانات نظام تحديد المواقع «جي بي اس»، ومقابلة الطاقم».

وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال جوزف فوتل، قال الأسبوع الماضي أن إيران قد تكون أدت دورا في هجمات صاروخية شنها المتمردون، ضد سفن حربية أمريكية خلال الأسابيع الماضية.