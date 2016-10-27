وفيات الخميس 27 أكتوبر 2016

زهرة عبد اللطيف خالد الحاتم زوجة , محمد حاجي إسماعيل – 59 عاما، شيعت – الرجال: الرميثية , ق 2 , ش طاهر البغلي , ج 24 , م 217 – النساء : الأندلس , ق 6 , ش 5 , م 274 – ت: 50700078 – 65555979
سميرة مير إسماعيل – أرملة , عبدالمحسن جاسم محمد الحريبي – 76 عاما – شيعت – الرجال : الروضة , ق 2 , شارع علي سليمان بو كحيل , م 49 – النساء : جنوب السرة , حطين , ق 3 , ش 328 , م 15 – 66565668 – 66229490
عبدالكريم خالد عيسى بو غيث – 58 عاما – شيع – الرجال : سعد العبدالله , ق 11 , ش 184 , م 8 – النساء : الزهراء , ق 8 , ش 811 , م 9 – ت: 66226316 – 97911807
عدنان إبراهيم عبدالسلام – 60 عاما – شيع – الرجال : المنصورية , حسينية الأوحد – النساء : جابر العلي , ق 2 , ش 11 , م 23 – ت: 66398181
مريم حسن علي الكندري – زوجة , عبدالرحمن نعمة الله الكندري – 81 عاما – شيعت – النزهة , ق 2 , ش 21 , م 6 – ت: 99825520 – 99859931
سعود فرج ذياب المقيليب الهاجري – 77 عاما – شيع – الرجال : الأحمدي , ق 15 , ش 6 , ج 10 , م 2 – النساء : الفنطاس , ق 4 , ش 16 , م 21 -ت: 50001500 – 66171716