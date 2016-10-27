FacebookTwitterYoutubeRSS
27/10/2016 8:52:09 PM

الملك سلمان ينتصر للمطالبات الشعبية


وزير سعودي يخسر منصبه بسبب تعيينه لإبنه براتب خيالي

27/10/2016  الآن - مصر العربية  7:20:05 PM
وزير سعودي يخسر منصبه بسبب تعيينه لإبنه براتب ...

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه، وتكليف عبدالله بن علي بن محمد بن ملفي بهمام وزارة الخدمة المدنية.

وجاء في نص الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، “واس” أن العاهل السعودي الملك سلمان كلف عبدالله بن علي بن محمد بن ملفي بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية ويأتي ذلك على خلفية تعيين الوزير العرج إبنه بمبلغ 21 ألف.

وكانت المملكة شهدت خلال الفترة الماضية شكاوي من المواطنين ومُطالبات كثيرة بإعفاء الوزير العرج من منصبه على خلفية تعيينه لإبنه في وظيفة دخلها الشهري 21.000 ريال سعودي ودشن مُغردون سعوديين هاشتاق مُطالبين الملك سلمان بإعفائه من مهامه.



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني