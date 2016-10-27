وزير سعودي يخسر منصبه بسبب تعيينه لإبنه براتب خيالي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه، وتكليف عبدالله بن علي بن محمد بن ملفي بهمام وزارة الخدمة المدنية.

وجاء في نص الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، “واس” أن العاهل السعودي الملك سلمان كلف عبدالله بن علي بن محمد بن ملفي بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية ويأتي ذلك على خلفية تعيين الوزير العرج إبنه بمبلغ 21 ألف.

وكانت المملكة شهدت خلال الفترة الماضية شكاوي من المواطنين ومُطالبات كثيرة بإعفاء الوزير العرج من منصبه على خلفية تعيينه لإبنه في وظيفة دخلها الشهري 21.000 ريال سعودي ودشن مُغردون سعوديين هاشتاق مُطالبين الملك سلمان بإعفائه من مهامه.