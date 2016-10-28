أبرز عناوين صحف الجمعة:- المعارضة تعزز تواجدها .. انتخابياً.. لاغارد لدول الخليج: ظروفكم صعبة... والعجز مستمر.. خليجيو «أوبك» مستعدون لخفض الإنتاج 4%.. ملفات 200 من أبناء المتجنسين تستكمل بـ«البصمة الوراثية»

الجريدة

لاغارد لدول الخليج: ظروفكم صعبة... والعجز مستمر

رغم إقرارها بما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي من «إصلاحات مثيرة للإعجاب» لمواجهة انخفاض أسعار النفط، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن دول المجلس تواجه ظروفاً صعبة, محذرة من أنها ستعاني عجزاً مستمراً في المستقبل القريب، في ظل انخفاض النفط، بغض النظر عن احتياطي صندوق الأجيال القادمة.ودعت لاغارد، في تصريح لـ«كونا»، الكويت ودول «التعاون» إلى مواصلة إصلاحاتها الاقتصادية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات ضرورية لتنويع الدخل، عبر دعم الاقتصاد وإيجاد مصادر بديلة للنفط، بعد تقلص الدخل المعتمد عليه بشكل كبير.وفي مؤتمر صحافي عقدته أمس الأول مع وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف، قالت لاغارد إن «الحاجة تقتضي من دول المجلس مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط، مع تطبيق إجراءات خافضة للعجز تدريجياً، إلى جانب تقوية أطر المالية العامة المتوسطة الأجل، وتعزيز شفافيتها لدعم التصحيح المستهدف، إضافة إلى استمرار السياسات الداعمة للنمو وتوظيف العمالة».من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن لاغارد أكدت، خلال الاجتماع المشترك مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون أمس الأول، ضرورة استكمال دول الخليج الإجراءات التي اتخذتها بعد تراجع إيراداتها، بصرف النظر عن توفر احتياطيات مالية متينة، وذلك لمواجهة الإنفاق الجاري وزيادة الإيرادات، لتخفيف العجز في ميزانيات دول المجلس.

خليجيو «أوبك» مستعدون لخفض الإنتاج 4%

كشفت مصادر مطلعة أن وزراء طاقة خليجيين أبلغوا نظيرهم الروسي الأحد الماضي أن السعودية وحليفاتها الخليجية بمنظمة «أوبك» ترغب في خفض إنتاجها بنسبة %4 من مستويات الذروة.وأضافت المصادر، لـ«رويترز»، أن هذا العرض قدم خلال اجتماع مغلق بين الوزراء في الرياض، مشيرة إلى أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أفاد بأن موسكو لن تخفض إنتاجها بل ستكتفي بتثبيته عند المستويات الحالية.ومن المرجح أن يطرح عرض الـ %4 خلال اجتماع «أوبك» على مستوى الخبراء مع مسؤولين من دول أخرى منتجة للخام مثل روسيا خلال يومين في فيينا لتحديد تفاصيل اتفاق تقييد الإنتاج الذي توصلت إليه المنظمة الشهر الماضي في الجزائر.في السياق، أعلن العراق هذا الأسبوع أنه لن يخفض الإنتاج، وإنه ينبغي إعفاؤه من أي خفض نظراً لحاجته إلى الأموال لمحاربة تنظيم «داعش»، غير أن موقف بغداد من المرجح أن يقابل بمعارضة الرياض وحليفاتها الخليجية، حسبما قالت مصادر في «أوبك».وبينما أكدت تلك المصادر أنه «إذا كان هناك خفض فينبغي على الجميع القيام بذلك ولا إعفاءات»، أشارت مصادر أخرى في المنظمة إلى أن هناك تفهماً عاماً لضرورة استثناء ليبيا ونيجيريا وإيران فقط، لأن إنتاجها تضرر جراء الحروب والعقوبات.

«المرور»: سحب الرخصة ولوحة المركبة عقوبة عرقلة السير

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور المدير العام للإدارة العامة للمرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن الإدارة ستخالف، اعتباراً من بعد غد، المركبات التي تعطل أو تعوق حركة السير في الطرقات، وتسحب لوحاتها المعدنية، وتضع ملصقاً عليها يبين مكان المراجعة ودفع الغرامة وتسلم اللوحات، عقب انتهاء فترة السحب.وأوضح اللواء الشويع أن القرار جاء بسبب ازدياد ظاهرة عرقلة حركة السير من المركبات، لذا ستُفعل المادة 42 من قانون المرور، التي تنص على أنه «يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها، أو الاثنين معاً، سحباً إدارياً لمدة أقصاها أربعة أشهر».وأكد عدم جواز قيادة المركبة بدون لوحاتها المعدنية، مشيراً إلى أن مسؤولية رفع المركبة من مكان المخالفة تقع على عاتق قائدها.وتندرج تحت مفهوم عرقلة السير، قائمة من المخالفات تتمثل في توقيف السيارة في مكان غير مخصص للوقوف، أو ركنها صفاً ثانياً في المناطق المسموح بالوقوف فيها، ما يؤدي إلى إغلاق إحدى حارات المرور، فضلاً عن الوقوف الخاطئ أمام المدارس والجامعات والإدارات والمؤسسات الحكومية أو التجارية، أو بمناطق السكن الاستثماري والخاص، وكذلك الوقوف عند إشارات المرور في مسارات خاطئة تمنع السيارات من الحركة.

الأنباء

بدل سكن المعلمين 5 دنانير مع راتب نوفمبر!

المعارضة تعزز تواجدها .. انتخابياً

تركي الفيصل: أوباما مسؤول عن غياب الدور الأميركي

شنّ الأمير تركي الفيصل سفير المملكة العربية السعودية الأسبق في واشنطن هجوما لاذعا على الرئيس الأميركي باراك أوباما، مسميا إياه بالاسم كمسؤول عن غياب اي دور أميركي فاعل على الساحة الدولية عموما والإقليمية خصوصا، كما هاجم الكونغرس بسبب إصداره لتشريع «جاستا»، وكذلك لإجهاضه بسبب الفيتو الرئاسي على هذا التشريع بعد ذلك.ودعا الفيصل الرئيس الأميركي المقبل الى زيارة الشرق الأوسط بسرعة قائلا «بل وربما قبل ان يؤدي القسم» الرئاسي، مشيرا الى مدى التدهور الذي طرأ على علاقات الجانبين في السنوات الأخيرة، متهما إدارة أوباما «بإغفال هموم المنطقة الأمنية بل وبالعمل أحيانا على تأجيل المساهمة البناءة في تجاوزها».جاء ذلك في كلمة حادة العبارات ألقاها الأمير تركي الفيصل في المؤتمر الدوري لمجلس العلاقات الأميركية ـ العربية في واشنطن أمس الأول، حيث تساءل عما إذا كان الكونغرس يتجاهل حقوق السيادة، وعن مدى اتساق قانون «جاستا» مع القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لحصانة حكومات الدول.وأضاف: «ان جاستا اعتداء واضح على مبدأ السيادة الوطنية ولسنا ندري كيف يمكن ان يفيد قانون يضع الآخرين في موضع كبش الفداء في تعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب».

الراي

الستار يسدل اليوم على المرشحين وإقبال «المقاطعين» يشعل المنافسة

يسدل اليوم الستار على المرشحين للانتخابات المقبلة، بإقفال باب الترشح، الذي كانت حصيلة أيامه التسعة 412 مرشحاً ومرشحة، منهم 398 ذكوراً، و14 إناثاً، فيما شهد يوم أمس ترشح خمسة أعضاء من كتلة الغالبية المبطلة دفعة واحدة وهم جمعان الحربش وحمد المطر ومبارك الوعلان وشعيب المويزري وسالم النملان، مبددين الاشاعات التي أثيرت حول عدم مشاركتهم، ليبلغ عدد المقاطعين الذين ترشحوا 16 في الدوائر الخمس، ما يشي بالتبعية الى «حماوة» في نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات.وقال عدنان عبدالصمد المرشح عن الدائرة الأولى إن أهم أولويات المجلس المقبل ترسيخ الاستقرار السياسي المبني على أسس دستورية واضحة، «وهذا لايعني كما يتوهم البعض أو يصوره أنه محاولة لتفريغ صلاحيات مجلس الأمة، سواء الصلاحيات التشريعية أو الرقابية».وأكد عبدالصمد أن «الإصلاح يحتاج لمناخ سياسي مستقر، والاستقرار ضروري إذا استخدم في حل مشاكلنا، ومن أهم ركائز ودعائم الوحدة الوطنية التي اعتقد أنها يجب أن تكون همنا وهم كل من يصل لمجلس الأمة والوحدة الوطنية صمام الأمان وسورنا الحقيقي في مواجهة التوترات الإقليمية والجو الملتهب المحيط بنا في الإقليم، وهي حصانتنا لكي نأمن من عدم انعكاس التوترات بسلبياتها على مجتمعنا».وبسؤاله عن عودة المقاطعين، قال عبدالصمد «كنا ندعو لزيادة المشاركة، والأن نأمل أيضاً زيادة نسبة الناخبين، وهذه دعوة للناخبين أن يساهموا في العملية الانتخابية، ومشاركة المقاطعين تعني أن موقفنا كان ومازال على حق والدليل أنهم اقتنعوا بذلك، نأمل أن تزداد المشاركة وأن يكون المجلس المقبل على مستوى الأحداث وعلى المستوى الإقليمي».وقال مرشح الدائرة الثانية الدكتور الحربش «اعلم ان هناك فئة من الناس المخلصين وكذلك الرموز الوطنيين هم مع المقاطعة، لكنني اعلم يقينا ان الاغلب الاعظم من المخلصين من اهل الكويت اليوم يستصرخون النواب والرموز السابقين الشرفاء بالا يتركوا البلد بهذه الطريقة. خشينا أن تأتي 4 سنوات أخرى في ظل مقاطعة وان تدخل الكويت ثقبا اسود لا نستطيع ان نتدارك فيه شيئا، فالمقاطعة اجتهادنا في وقتها، والمشاركة اليوم ايضا اجتهاد، في المقاطعة اردنا مصلحة الكويت وفي المشاركة نريد الشيء نفسه ولا نتردد في كلمة الحق واذا ما رأينا ما هو افضل سنفعل الافضل».وتابع «ندخل البرلمان ونحن لا نبحث عن الحروب والصراعات، لكن في الوقت نفسه لا ندخل البرلمان لتبادل الابتسامات والصور، فهناك استحقاقات يجب ان تطوى وتعالج حتى نصل الى تلك المرحلة من الحوار».وعن مواقفهم من الشباب الذين زج بهم في السجون، ومسلم البراك الذي مازال في السجن، وعن كلام رمز المعارضة احمد السعدون بأن من رشح نفسه من المعارضة انقلب على المبدأ وعليه الاعتذار من الناس، قال الحربش «شباب الحراك نحن منهم، وبالنسبة للمتضررين نحن اولهم، وبالنسبة للاخ الفاضل مسلم البراك الرمز الوطني فيقيني ان علاقتنا وتفاهمنا مع هذه الاطراف اكثر من علاقة من يريدون ان يدقوا الاسفين بيننا وبينهم، ولا شك ان الجلوس في البيت لن يخرج مسلم البراك من السجن ولن ينهي معاناة شباب الحراك فهذه قضية محسومة».وتابع «المقاطعة كانت صحيحة عندما كان هناك حراك وادوات ضغط، لكن المقاطعة بعد ضرب الناس في هويتهم الوطنية وسحب الجناسي وبعد أن تحولت المعارضة إلى مواقف تكتب في (تويتر) أعتقد أن هذه المشاركة أصبحت هي ما يؤلم خصومنا وقد تكون أفضل لاخواننا وأبنائنا ورجالنا في الحراك، أما الرمز أحمد السعدون فهو رمز و رجل قدوة، ونحن نعلم من هو أحمد السعدون وهو يعلم من نحن حتى لو اختلفت مواقعنا الآن».وقال مرشح الدائرة الثانية حمد المطر «تأتي المشاركة بنفس ايجابي بناء جاد وليس بنفس انتقامي انتقائي، والمقصود بالمشاركة أن تكون فعالة حقيقية يمثل فيها العضو الدور الرقابي التشريعي دون إفراط أو تفريط».وأكد مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري أن «المقاطعة كانت وسيلة للتعبير والاحتجاج، وحان الوقت الصحيح للمشاركة باعتبار أن الشعب يدرك ما حصل خلال الفترة الماضية، لاسيما أنه أبدى رأيه في الدفع نحو خوض المقاطعين للانتخابات».واعتبر مرشح الدائرة الخامسة سالم النملان، أن «المشاركة أصبحت واجبة بعد مقاطعة واجبة لنحو 4 سنوات».

ملفات 200 من أبناء المتجنسين تستكمل بـ«البصمة الوراثية»

أحالت لجنة الجنسية في مجلس الوزراء ملفات 200 من أبناء المتجنسين الى الإدارة العامة للأدلة الجنائية من أجل إجراء البصمة الوراثية لهم، تمهيداً لاستكمال ملفاتهم واستيفاء شروط تجنيسهم خلال الأسابيع المقبلة.وأبلغت مصادر أمنية «الراي» أن وزارة الداخلية باشرت عبر «الجنائية» استدعاء الـ200 شخص وعلى دفعات، بهدف إجراء البصمة الوراثية لهم ولأبنائهم تمهيداً لإنهاء إجراءات تجنيسهم بعد اكتمال ملفاتهم، وإنجاز عملية التدقيق الأمني عبر الأجهزة البحثية، حيث باتت ملفاتهم في انتظار فحوصات الحمض النووي.من جانب آخر،علمت «الراي» أن عدد من تم تجنيسهم منذ عام 2010 وحتى عام 2016 بلغ 9696 شخصاً من ذكور وإناث وفقاً لمواد الجنسية المتنوعة وهي الثالثة والخامسة والسابعة والثامنة.

العبيدي تفقّد مستشفى جابر لاستكمال نواقص «الأسنان»

تفقّد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أمس مركز الأسنان في مستشفى جابر استعداداً لافتتاحه.ورافق العبيدي وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور جمال الحربي، حيث تم الاطلاع على سير العمل لتجهيز المركز واستكمال النواقص وتزويده بالمعدات واللوازم المطلوبة لبدء العمل به بعد تزويده بمختلف الكوادر الطبية والفنية والإدارية المتخصصة.ويضم المركز 60 عيادة من بينها عيادات للصحة المدرسية، ويتم العمل لتجهيزه وفق أحدث معايير الجودة العالمية، ويعتبر إضافة للمراكز الصحية التخصصية لطب وصحة الفم والأسنان والتي تحرص الوزارة على تطويرها والتوسع بها.

النهار

دشتي بعد السماح له بالترشح: سأدير حملتي من الخارج.. وسأفوز بمركز متقدم

رفضت المحكمة الإدارية أمس الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم بالسماح للنائب السابق عبدالحميد دشتي بالترشح لانتخابات 2016 عن طريق ممثله القانوني. وفور صدور الحكم توجه طلال دشتي وكيلاً عن ابيه الى ادارة شؤون الانتخابات حيث قدم اوراقالترشح رسمياً عن الدائرة الاولى. وفي أعقاب التسجيل اعلن النائب السابق مرشح الدائرة الأولى عبدالحميد دشتي ان كل المؤشرات والمعطيات والاحصاءات التي تصل إليه من داخل الكويت تؤكد انه سيحظى بمركز متقدم بين الناجحين في الدائرة.وأضاف في اتصال هاتفي من الخارج مع وكالة الانباء الالمانية انه سيدير حملته من خارج الكويت، والتي لن يعود إليها الا عقب اعلان فوزه وصدور مرسوم الدعوة لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة المقبل، ليقوم بمهام عمله نائباً عن الشعب تحت قبة عبدالله السالم.واشاد - خلال اتصال- بالحكم القضائي الذي سمح له بالترشح، مؤكداً انه يرسخ ويفعَّل دولة المؤسسات.

الخالد: التوعية درع تقي الأبناء من السلوكيات السلبية

صرح الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن غرس التوعية والمفاهيم الصحيحة وحب الكويت وإبراز جهود المؤسسة الأمنية تعتبر ثوابت لابد من ترسيخها في أذهان الطلاب والطالبات لخلق جيل يعمل من أجل صالح الوطن.وأعرب الخالد عن سعادته بانطلاقة الموسم التوعوي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عبر المشروع التوعوي الذي دشنه من مقر وزارة الداخلية، مؤكداً فخره واعتزازه بمشاركة مختلف القطاعات الأمنية عبر سلسلة من المعارض تبرز جهود تلك القطاعات.وقال إن جهود وزارة الداخلية محملة بمعانٍ نبيلة في مختلف المحاور المرورية الأمنية والوقائية والجنائية ما يعد تجسيداً للحفاظ على أمن الكويت.وأضاف: سننطلق من هذه الفكرة نظراً لما وجدته من الاستفادة الجيدة وحسن الإعداد من جانب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، مبرزاً أهمية مواصلة هذا البرنامج التوعوي ليصدر إشعاعاته التوجيهية والإرشادية المستمرة لأبنائنا وبناتنا.والتقى الوزير الخالد مجموعة من الطلبة يمثلون مناطق تعليمية مختلفة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكداً يقينه أن التوعية ليست محددة بمكان معين أو زمان محدد أو مقصورة على محافظة أو منطقة بعينها بل هي عملية ممتدة تشمل الإرشاد والتوجيه وهي الدرع الذي يحمي أبناءنا ويحول بينهم وبين الوقوع في أي سلوكيات سلبية لا تتفق مع قيمنا الأصيلة وعاداتنا وتراثنا.وأشار إلى أهمية استفادة الطلاب والطالبات بكل ما رأوه باعتبار التوعية درءاً وحماية لهم من أي سلبيات، وتعرفهم كذلك بالدور الذي تقوم به القطاعات الأمنية على أرض الواقع.وذكر الخالد أن الحوادث المرورية للأحداث مؤشر مقلق والصورة الحية التي تشاهدونها واقع تتلمسونه كل يوم، كما أن درء مخاطر المخدرات والتوعية بأضرارها رسالة لا يمكن أن نستكين عنها حماية لكم فأنتم ثروة الوطن الحقيقية، ونوه إلى أن البيئة والمحافظة عليها عنوان التحضر والرقي وأنتم من يترجمها على أرض الواقع.وألمح إلى أن مشاركة أبنائنا واطلاعهم على أحدث التقنيات بغرفة اتخاذ القرار بالإدارة العامة المركزية للعمليات يجسد أمامهم دور رجال الأمن الذين هم آباؤهم وإخوانهم، ويعرفهم بشكل واضح بما يبذلونه من جهود على مدار الساعة.. داعياً الأبناء إلى الاستفادة من هذه المساحة التوعوية غير المسبوقة بهدف أن ننطلق بهذه التوعية إلى آفاق أكثر شمولية ورحابة.رسالة توعوية من جهته، أعرب مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش، أن تدشين الشيخ محمد الخالد، للمشروع التوعوي هو الدعم الحقيقي والانطلاقة الفعلية لهذا المشروع ليحلق في آفاق جديدة مؤكداً أن الوزير يبدي اهتماماً كبيراً بالرسالة التوعوية الموجهة لأبنائنا الطلبة من أجل حمايتهم والحفاظ على سلامتهم.وأعلن أن هذه الفعالية التوعوية ستستمر على مدى أيام الأسبوع لكنها تتركز يوم الخميس، وستشمل البنين والبنات وقال: بدأنا بمجموعات المرحلة المتوسطة والثانوية وستمتد أيضاً إلى مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بلغة إرشادية تناسب الفئة العمرية لكل مرحلة.وأوضح أن المشروع التوعوي سيكون متسقاً وشاملاً ويجمع بين الواقع النظري والتطبيق العملي لمشاكل المرور وقضايا المخدرات وأبرز القضايا التي يتعرض لها الشباب والناشئة، وأنه لن يتوقف حتى يحقق الأهداف المقررة له.وذكر أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قامت بناءً على توجيهات الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، بالعمل على وضع خطة لاستثمار أهداف المعرض الدائم للإدارة بما يرسخ ويدعم الرسائل الإعلامية التوجيهية بين المؤسسة الأمنية وبين المجتمع ممثلاً في ثروته الحقيقية وهي أبناؤنا الطلبة. وتتضمن الخطة مجموعة من ضباط اتصال من الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني والقطاعات الأمنية المعنية وتم التركيز من خلالها على السلبيات وأوجه الرسالة الإعلامية البناءة المطلوبة، كما تتضمن ضباط اتصال من وزارات التربية، والاعلام، والدولة لشؤون الشباب، والهيئة العامة للشباب. وتتحدد مهامها في: وضع خطة تفصيلية لتحديد واجبات كل جهة من الجهات الامنية وتوزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالتوعية للفئة العمرية المستهدفة، إضافة إلى استقبال وفود الطلاب والطالبات من المراحل (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) وتحديد مستوى الرسالة التوعوية المتعلقة بهم، وكذلك التغطية الإعلامية اللازمة لأنشطة وفعاليات المعرض الدائم، اعداد مطبوعات متنوعة وبأسلوب مبسط يناسب كل مرحلة عمرية، رسائل قصيرة تستهدف المواطن والمقيم بالتعاون مع المعارض المقامة على هامش التوعية.وقال إن من مهامها أيضاً إصدار أفلام مناسبة تعرض على الشاشة التوعوية للمعرض الدائم وتتوافق مع الفئات العمرية المختلفة، وكذلك ينظم زيارات ميدانية لغرفة اتخاذ القرار بالإدارة العامة المركزية للعمليات، تواجد آليات من قطاع الأمن العام، الإدارة العامة لشرطة النجدة، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لقوات الامن الخاصة، إدارة جناح طيران الشرطة، والإدارة العامة لخفر السواحل.وأبرز أن كل ذلك يهدف إلى خلق حالة من التواصل والاحترام والتقدير مع الفئات المختلفة في المجتمع، وتعريف أبنائنا الطلبة بمجالات التوعية الإعلامية الأمنية، وترسيخ حالة من الثقة بين رجال الامن وبين أبناء المجتمع، وتحصين الشباب والناشئة من العنف والأفكار الهدامة والمتطرفة والمخدرات، وزيادة التفاعل والتواصل بين القطاعات الأمنية المختلفة.وذكر أن المعرض الدائم يضم أجنحةً لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، والإدارة العامة لخفر السواحل، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وإدارة شرطة البيئة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.