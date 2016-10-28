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28/10/2016 12:53:39 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- المعارضة تعزز تواجدها .. انتخابياً.. لاغارد لدول الخليج: ظروفكم صعبة... والعجز مستمر.. خليجيو «أوبك» مستعدون لخفض الإنتاج 4%.. ملفات 200 من أبناء المتجنسين تستكمل بـ«البصمة الوراثية»


28/10/2016  الآن - صحف محلية  12:18:16 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- المعارضة تعزز تواجدها ...
من الراي

 

الجريدة

لاغارد لدول الخليج: ظروفكم صعبة... والعجز مستمر

 خليجيو «أوبك» مستعدون لخفض الإنتاج 4%

 «المرور»: سحب الرخصة ولوحة المركبة عقوبة عرقلة السير

 الأنباء

بدل سكن المعلمين 5 دنانير مع راتب نوفمبر!

المعارضة تعزز تواجدها .. انتخابياً

تركي الفيصل: أوباما مسؤول عن غياب الدور الأميركي

 الراي

الستار يسدل اليوم على المرشحين وإقبال «المقاطعين» يشعل المنافسة

ملفات 200 من أبناء المتجنسين تستكمل بـ«البصمة الوراثية»

 العبيدي تفقّد مستشفى جابر لاستكمال نواقص «الأسنان»

 النهار

دشتي بعد السماح له بالترشح: سأدير حملتي من الخارج.. وسأفوز بمركز متقدم

 الخالد: التوعية درع تقي الأبناء من السلوكيات السلبية

 


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