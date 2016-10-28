وقالت مصادر عسكرية لـ'سكاي نيوز عربية'، الجمعة، إن 10 من مسلحي الحوثي وصالح قتلوا، وأصيب آخرون، في استهداف الجيش الوطني لمركبة عسكرية 'كانت تقلهم على جبهة ميدي الحدودية بمحافظة حجة'.

وقصف الجيش أيضا موقعا للمتمردين في المنطقة نفسها مما 'أسفر عن مقتل أربعة من قيادات من المتمردين، بينهم عقيد في الحرس الجمهوري المنحل الموالي' للرئيس المخلوع على عبد صالح، وفق المصادر.

أما على جبهة تعز، فقد ذكرت المصادر العسكرية أن 14 مسلحا من المتمردين و6 من القوات الشرعية قتلوا في معارك اندلعت طيلة يوم أمس الخميس على محاور 'قرى مديرية الصلو جنوب شرقي المحافظة'.

وبالتوازي مع المواجهات 'العنيفة'، شنت ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة قصفا على الأحياء السكنية في بلدات عدة من المديرية، مما أدى إلى 'سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين'، حسب ما أشارت المصادر نفسها.

وفي محافظة صنعاء، استمرت الاشتباكات على جبهة نهم شرقي العاصمة التي يحتلها المتمردون منذ 2014، وتسعى قوات الشرعية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية إلى تحريرها وإعادة الاستقرار للبلاد.