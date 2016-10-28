'داعش ' يعدم أكثر من 250 شخصاً في الموصل

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم إن «مسلحي تنظيم (داعش) قتلوا أكثر من 250 شخصاً وخطفوا نحو 8000 عائلة في الموصل ومحيطها خلال الأسبوع الجاري، مع تقدم القوات العراقية باتجاه المدينة».

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف إن عناصر التنظيم أعدموا بالرصاص 24 عنصراً سابقا في القوات المسلحة العراقية الثلاثاء و190 الأربعاء. وقتل الـ190 في قاعدة الغزلاني في مدينة الموصل.

وأوضحت أن التنظيم قتل أيضا الأربعاء «42 مدنيا برصاصة في الرأس في قاعدة العزة» خارج الموصل بحجة عدم انصياعهم لأوامره على ما يبدو.

وكانت المفوضية باشرت مطلع الأسبوع وضع لائحة بالفظاعات التي يرتكبها التنظيم، موضحة أنها معلومات «أولية» لا تزال بحاجة الى تمحيص. وأوضحت المتحدثة شمدساني أنه جرى العمل على «تطابق هذه المعلومات ضمن الممكن» وأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

كما أعلنت المفوضية أن عناصر التنظيم خطفوا نحو ثمانية آلاف عائلة في محيط الموصل، وأوضحت أن هناك «معلومات موثوقة» تفيد بأن التنظيم «أجبر عشرات آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم» في المناطق المحيطة بالموصل بهدف استخدامهم دروعا بشرية على ما يبدو.