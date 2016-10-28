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29/10/2016 1:05:58 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- تشويش «الداخلية» يشعل الانتخابات.. ترشيحات «أمة 2016» تقفل على 454 مرشحاً.. قانون البلدي يعطّل الانتخابات والمجلس يكمل مدته بـ 11 عضواً.. صاروخ الحوثيين على مكة يستفز مشاعر المسلمين


28/10/2016  الآن - صحف محلية  11:53:10 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- تشويش «الداخلية» يشعل ...
من الجريدة

 

الجريدة

تشويش «الداخلية» يشعل الانتخابات

 ترشيحات «أمة 2016» تقفل على 454 مرشحاً

 النيابة تعاين مكاتب الشركة المتهمة بالنصب وتحرز مستنداتها

 الأنباء

انطلاق المؤتمر الـ 52 لاتحاد طلبة المملكة المتحدة وإيرلندا برعاية «الأنباء»

 قانون البلدي يعطّل الانتخابات والمجلس يكمل مدته بـ 11 عضواً

 الراي

المجلس الأعلى للقضاء يسد الثغرات القانونية ويجتمع مجدداً لاختيار «لجنة الانتخابات»

 صاروخ الحوثيين على مكة يستفز مشاعر المسلمين

 وقف توظيف الوافدين في القطاع الحكومي... ولا تقليص لأعداد بعض الجنسيات

 


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