استغل عمله بشركة طيران والراس بـ 1500 دينار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود لتي تبذلها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لضبط المخالفين والخارجين على القانون تمكنت الإدارة من ضبط وافد هندي الجنسية يعمل في إحدى شركات الطيران قام بتسهيل دخول أشخاص مبعدين عن البلاد مقابل مبالغ مالية، ليحصلوا على الإقامة لاحقا.

وأوضحت الإدارة أن معلومات سرية وردت إلى مباحث شؤون الإقامة تفيد بأن شخصا يُدعى نور جولاب، يقوم بتسهيل اجراءات دخول اشخاص سبق وان تم إبعادهم عن البلاد لاسباب مختلفه مقابل مبلغ مالي يتراوح من ١٠٠٠ الي ١٥٠٠ دينار، مع حصول المبعد علي اقامة.

وذكرت الإدارة أنه بناء على المعلومات تلك تم تشكيل فريق عمل لإجراء مزيد من البحث والتحري، حيث جرى ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتسهيل دخول الاشخاص المبعدين عن البلاد واغلبهم من الجنسيه الهندية.

كما جرى ضبط احد الاشخاص الذين سبق وان تم إبعادهم عن البلاد في عام ٢٠١٣ يُدعى / زاكريا شيخ، وبالتحقيق معه اعترف بدفع مبلغ ١٥٠٠ دينار مقابل دخوله البلاد، وحصوله علي الاقامة.

هذا وتم احالتهما الي جهات الاختصاص.