وزراء وناشطون يستنكرون: استفزاز لمشاعر المسلمين

أثار اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية، باتجاه مكة المكرمة، غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن المغرودن على موقع التدوينات المصغر 'تويتر'، هاشتاج 'الحوثي يستهدف كعبة المسلمين' للتنديد بالواقعة، ووصلت أصداء الغضب إلى احتلال الهاشتاج الأكثر تداولا بموقع 'تويتر' على مستوى العالم، كما وصل إلى المركز الثاني بالسعودية.

ففي البداية شن الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك، هجوما عنيفا على جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن، وذلك بعد إطلاقها صاروخا بالستيا على مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وقال في حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر ' محاولة إستهداف #مكة_المكرمة من قبل ميليشيات #الحوثيين جريمة كبرى وتؤكد خبث نوايا #إيران تجاه #بلاد_الحرمين التي وجب ان يتصدى لها كل المسلمين'

واضاف ' جرى إستهداف #المدينة_المنورة من طرف تنظيم #داعش وجرت محاولة إستهداف #مكة_المكرمة من ميليشيات #الحوثيين وهو ما يؤكد أن #إيران هي مصنع الإرهاب'

و استنكرت الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان، إطلاق المليشيات الحوثية لصاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، وقالت في تغريدة عبر حسابها بموقع التدوين المصغر 'تويتر': 'يقول الحوثيون إنهم استهدفوا مدينة جدة وليس مكة، هذا اسمه عذر أقبح من الذنب، أدين استهداف المدن في اليمن والسعودية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية'.

وأدان عادل الطريفي وزير الإعلام السعودي في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر 'تويتر' إطلاق الصاروخ وقال: 'عدم استنكار النظام الإيراني للعدوان على الحرمين يؤكد استفادة طهران من الأزمة بكل تبعاتها وأهمها دعم التنظيمات الإرهابية ومنها جماعة الحوثي'.

وعلق الباحث السعودي عبد العزيز التويجري، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر 'تويتر' قائلا : 'إذا كان استهداف مكة المكرمة، قبلة المسلمين بصاروخ باليستي لم يحرك إعلامنا لفضح إجرام الصفويين، ولحشد الدعم الإسلامي فمتى يتحرك؟'.

وقال الإعلامي السوري أحمد موفق زيدان، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر 'تويتر': 'عارٌ في الدنيا وفي الآخرة، سيلحق كل حزب أو جماعة أو شخصية معروفة صمتت عن إدانة قصف مكة المكرمة'.

وقال الباحث الإسلامي محمد المختار الشنقيطي ' كررنا أكثر من مرة أن اليد الإيرانية الغادرة يجب قطعها في #العراق و #اليمن و #سوريا قبل أن تصل إلى مكة والمدينة، مشيرا إلى أنه لم يبق شيء يجمع جماهير أمة الإسلام مع #إيران وامتداداتها الطائفية بعد توجيه الصواريخ إلى البلد الأمين.. #الحوثي_يستهدف_كعبة_المسلمين'

وقال أستاذ العلوم السياسية د. عبدالله النفيسي' حفظ. الله مكه والمدينة من. شر الحوثي. ومن وراء. الحوثي'

قال أستاذ القانون د. فايز النشوان الصاروخ الذي استهدف مكة المكرمة هو صاروخ ايراني وبإرادة وتوجيه ايراني لتابعها في اليمن و من الوارد جداً أن تصلنا صواريخ توجه إلى مكة والمدينة وغيرهما من داخل الأراضي العراقية من الحشد الشعبي أو غيره من توابع ايران في المنطقة'

وقال الكاتب الصحافي جمال خاشقجي ' الحوثي ينفي بعذر أقبح من ذنب فيقول : قصدنا مطار جدة ! وما مطار جدة ؟ ومن يؤم مطارها؟ انهم معتمر بيته وقاصد حرمه ؟ #اعتراض_صاروخ_باتجاه_مكه '

وقالت القيادة العامة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أول الخميس، أنها اعترضت صاروخ باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية، باتجاه مكة المكرمة

وقال التحالف في بيان نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة 'عكاظ' السعودية، أن وسائل الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار، واستهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق بسلسلة من الغارات.