اياد مدني سخر منها ثم عاد ليعتذر: كانت مزحة

اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، الذي تولى سابقا مسؤولية وزارتي الحج والثقافة والإعلام السعودية، في بيان، الجمعة، أن تصريحاته عن 'ثلاجة' الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كانت على سبيل المزاح ولم يقصد منه الإساءة للسيسي، واعتذر مدني لـ'كل من رأى في حديثه غير ذلك'.

وأفاد بيان للمنظمة أن أمينها العام إياد مدني 'أكد أن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكن له احتراما وتقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة'.

وأضاف البيان أن 'مدني تقدم باعتذاره لكل من رأى في حديثه غير ذلك'. وأشار مدني إلى أن رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي في الفترة السابقة أتاحت له فرصة لقاء السيسي عدة مرات حيث 'استمع إلى رؤيته الثاقبة حول تعزيز العمل الإسلامي المشترك والتضامن الإسلامي'.

وأشاد مدني بالحوار 'الهادف والشفاف' الذي أجراه السيسي مع الشباب المصري، وقال إنه 'يمثل نهجا متفردا في لقاء القيادة بالشباب للتفاكر حول قضايا الوطن وذلك في إطار الاهتمام بالشباب لأنهم قادة المستقبل'، مضيفا أن رؤية السيسي في هذا الصدد 'تتوافق مع خطط المنظمة التي تضع قضايا الشباب في أولوية أجندتها'.

وكان مدني يوجه كلمته للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، خلال حفل افتتاح مؤتمر وزراء التربية للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 'الإيسيسكو'، الخميس، ولكنه أخطأ وقال الباجي قايد السيسي، مستدركا: 'السبسي آسف. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس'.

وكان السيسي قد قال، في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في شرم الشيخ: 'أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى.. أنا من أسرة غنية جداً وآسف إنى بقول كدا على نفسي لكن بقولكم على عزة وعفة النفس'.