فاطمة الصباح.. سفيرة الكويت لمنظمة الحيوان العالمية

تحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي، ونائب رئيس الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته «K’S PATH»، الشيخة فاطمة الصباح، شهد مسرح مكتبة الكويت الوطنية الاحتفال بيوم الحيوان العالمي السنوي، وسط حضور العديد من الأطفال المشاركين وذويهم.

وأعلنت الصباح، خلال الاحتفال حصولها على لقب سفير دولة الكويت لليوم العالمي للحيوان، من منظمة الحيوان العالمية في المملكة المتحدة «The Nature Watch Foundation».

وعن الهدف من الاحتفالية، أكدت الصباح لرفع مستوى الوعي العام بضرورة حماية البيئة، وتعزيز نشاط الرفق بالحيوانات، مضيفة أن «الجمعية حرصت على الاحتفال بمشاركة الأطفال، لغرس فيهم روح المحبة والرحمة للحيوان».

وأوضحت الصباح، أن «الحفاظ على التوازن البيئي ضرورة وليس ترفاً، فحماية الحيوات البحرية، والبرية، والساحلية، والجوية، ليست فقط من أجل توفير الغذاء أوللرفاهية النفسية».

وتمنت الشيخة فاطمة أن يكون في الكويت مركزا لتعليم الأجيال الجديدة عن البيئة الكويتية والحيوانات، ومركز يساعد الحيوانات البرية الكويتية، ويعيد تأهيلهم، ويحد من انقراضها، وأن تكون هناك محميات في الكويت للحفاظ على بيئتنا.

يذكر أن الجمعية الكويتية لحماية الحيوان وبيئته (K’S PATH)، تأسست في العام 2005، وهي الجمعية غير الربحية الأولى لرعاية الحيوان وبيئته، والتي نالت ترخيصاً رسمياً في الكويت. وتدير الجمعية أول ملاذ ومأوى في الكويت للحيوانات البرية، والحيوانات الأليفة، وحيوانات المزارع في الوفرة، حيث يتم تأمين الرعاية الطبية، والطعام، وخدمات التبني، وإعادة التأهيل، والملاذ طوال الحياة لـ300 حيوان تقريباً، علاوة على برنامج حماية البيئة البحرية، والذي من خلاله تم القيام بـ223 عملية تنظيف للشواطيء، وإزالة أكثر من 60428 كيلو من النفايات، وذلك بمساعدة 3114 متطوعا في 13 موقعا، بالإضافة إلى برنامج التعليم التوعوي للطلاب، والذي زار 35 مدرسة وجامعة في الكويت .