أربع دول عربية تفوز بعضوية المجلس الأممي لحقوق الانسان

فازت السعودية ومصر والعراق وتونس بمقاعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأعيد انتخاب السعودية بتأييد 152 دولة عضو من بين إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ 193 دولة.



وفازت مصر بمقعد في المجلس بتأييد 173 دولة، وهذه من بين أعلى نسب التأييد في الانتخابات التي أجريت لاختيار شاغلي 14 مقعدا في مجلس حقوق الإنسان للفترة بين عامي 2017 و2020.



واعتبرت الخارجية المصرية أن الفوز بالمقعد «يعكس المكانة الرفيعة والثقة المتزايدة الذي تحظي بها مصر على الصعيد الدولي، ودورها الرائد في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا».



وخسرت روسيا مقعدها الذي تشغله بالمجلس منذ إنشائه، وحصلت على 112 صوتا فقط.



وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجر وكرواتيا بتأييد 144 و114 صوتا على التوالي لتحلا محل روسيا ممثلتين لأوروبا الشرقية. وفقاً لـ «بي بي سي».