وفيات اليوم السبت 29 أكتوبر 2016

فاطمة حسين محمد الوزان، أرملة: جاسم محمود المحميد، 63 عاما، (شيعت)، رجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، مقابل ارض المعارض، تلفون: 95528955، نساء: حسينية ام حنان، المنصورية، ق1، ش جاسم الوزان، م7

فالح راشد محمد البواردي العازمي، 59 عاما، (شيع)، بيان، ق8، ش1، ج1، م59، تلفون: 97627720 - 66664881



• أحمد عيسى محمد البشير، 79 عاما، (شيع)، رجال: حطين، ق1، ش 101، م5، تلفون: 99455273، نساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج15،م1، تلفون 25517345



• فاطمة حسن محمد حسن، ارملة: علي عايض صقر المرشاد، 66 عاما، (شيعت)، رجال: العارضية، ق10، ش1، ج15، م50، تلفون: 51454452، نساء: النهضة، ق3، ش 312، م64، تلفون: 99969660



• منيرة محمد علي المخيطر، زوجة: محمد عبدالعزيز محمد الشعلان، 80 عاما، (شيعت)، رجال: حطين، ق4، ش 15،م50، تلفون: 99666070 - 66681066، نساء: النزهة، ق3، شارع عبدالرحمن الفارس، م58، تلفون: 22510023 - 99677670



• معصومة عباس غلوم عباس محمد، زوجة: حسن عبدالله رمضان، 46 عاما، (شيعت) رجال: الرميثية، مسجد مقامس، تلفون: 99440369، نساء: الاندلس، ق10، ش7، م212، تلفون: 66054224



• شيخة علي حسين الخضري، أرملة: عبدالرحمن عبدالله الصالح، 76 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد الأحد)، رجال: بيان، ق3، ش3، طريق22، م25 (ديوان الصالح)، تلفون: 99020091، نساء: العديلية، ق1، شارع الجهاد، م2



• عباس سعود عباس الصيرفي، 23 عاما، (شيع)، رجال: حسينية آل ياسين، المنصورية، تلفون: 99865934، نساء: الشعب، ق3، شارع عبدالله الروضان، ج43، تلفون: 22652079