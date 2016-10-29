سأحمل على عاتقي مسؤولية تعديل القوانين السيئة بالمجلس المنحل

اكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر سعد الدوسري انه سيتبنى إصلاح القوانين السيئة الصادرة من المجلس المنحل والتي قوبلت بالرفض وعدم الرضا من المواطنين الكويتيين.

وقال الدوسري في تصريح صحافي امس انه سيحمل على عاتقه مسؤولية تعديل هذه القوانين وتقديم تشريعات تفيد المواطنين وتخدم الوطن وتساهم في البناء والتنمية التي ينشدها الجميع.

وشدد الدوسري على ان المجلس المنحل لم يكن بمستوى الطموح والتطلعات وآذى المواطنين بالكثير من القوانين التي اصدرها واثارت الاستياء والاستغراب في كونها تمس المواطن ومكتسباته، مؤكدا ان المجالس النيابية يجب ان تتصدى وتواجه اي قوانين او قرارت حكومية تضر المواطن وتنتقص من حرياته ومكتسباته لا ان تؤيدها وتدعمها.

واشار الدوسري الى ان من القوانين السيئة التي اقرها المجلس المنحل قانون البصمة الوراثية والذي قوبل بالرفض وعدم الرضا من الشعب الكويتي، مشيرا الى ان سمو امير البلاد وجه الحكومة الى تعديل القانون وهو ما يؤكد انه قانون سيء ومرفوض من الجميع.

واكد الدوسري ان المرحلة القادمة تتطلب اختيار مجلس امة على مستوى الطموح والتطلعات خصوصا اننا نعيش في منطقة مضطربة اقليميا وعالميا، مشددا على ان مسؤولية الناخبين كبيرة في حسن الاختيار والتصويت لاصحاب الامانة والكفاءة والقدرة على تمثيل الامة خير تمثيل.

واشار الدوسري الى انه يحمل رؤية وفكر جديد تحتاجها المرحلة القادمة والتي سترتكز على اصلاح اخطاء المجلس المنحل بتعديل التشريعات المقرة وسن القوانين الجديدة والالتفات نحو البناء والتنمية خصوصا في ظل تقلبات اسعار النفط والعجز في الموازنة.

وشدد على ضرورة التصدي للاخطاء الحكومية ومواجهة قراراتها الاخيرة خصوصا المرتبطة في زيادة البنزين وانعكاسه على التضخم وزيادة اسعار السلع والبضائع، مؤكدا ان اي اصلاح للعجز والخلل في الميزانية لا يجب ان يكون من جيب المواطن انما عبر وقف الهدر واعادة النظر في اوجه الانفاق المختلفة.