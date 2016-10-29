مظاهرات حاشدة بكوريا الجنوبية للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد

تجمع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في سول، اليوم السبت، مطالبين باستقالة الرئيسة الكورية الجنوبية، بارك كون هيه، وسط اتهامات بأنها أتاحت لصديقة لا تشغل منصبا رسميا الاطلاع على القرارات السياسية والتأثير عليها.

وقدر منظمو المظاهرة عدد المشاركين فيها بحوالي 20 ألفا، في حين قالت الشرطة إن المشاركين بلغ عددهم 9 آلاف شخص فقط.



وحمل المحتجون لافتات كتب عليها «بارك كون هيه.. تنحي!»، ورددوا هتافات وساروا في المدينة باتجاه القصر الرئاسي حتى وصلوا إلى الطوق الأمني المفروض من قبل قوات الشرطة.



وكانت الرئيسة ذات الاتجاه المحافظ بارك تعرضت لضغوط متزايدة أخيرا بسبب فضيحة ارتكبتها صديقتها منذ فترة طويلة شوي سون سيل خلال الأيام الماضية.



وتتهم شوي باستغلال علاقاتها بالرئيسة لممارسة تأثير على شؤون الدولة، وجمع تبرعات لمصلحة مؤسستين خاصتين في البلاد.



ووصلت نسبة التأييد الشعبي للرئيسة إلى 17 في المئة بسبب هذه التطورات، وهو أدنى مستوى وصلت إليه منذ تنصيبها في فبراير 2013، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»