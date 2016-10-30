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30/10/2016 1:18:01 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «الداخلية» ترفض إثبات حالة أضرار «التشويش» في «المركزي'.. ضبط موظف هندي يدخل «مُبعَدين» إلى البلاد.. «الداخلية» أعدت كشوف توزيع اللجان الأصلية والفرعية للناخبين.. «التجارة» تُفلتر اللائحة الدولية للأنشطة كي لا تُستغل... في الحرام


30/10/2016  الآن - صحف محلية  12:34:11 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- «الداخلية» ترفض إثبات ...
من الجريدة

الجريدة

«الداخلية» ترفض إثبات حالة أضرار «التشويش» في «المركزي»

 ضبط موظف هندي يدخل «مُبعَدين» إلى البلاد

 «هيئة العمل»: مليون دينار رأسمال الشركة لدخول «قوائم المتميزين»

 الأنباء

«العمالة المنزلية» في نوفمبر

 تكتيكات التنازل تخلط أوراق الدوائر الانتخابية

 «الداخلية» أعدت كشوف توزيع اللجان الأصلية والفرعية للناخبين

 الراي

«التجارة» تُفلتر اللائحة الدولية للأنشطة كي لا تُستغل... في الحرام

 البنوك تلاحق العملاء المتعثرين أو الفارين بقروضهم... داخل بلدانهم

 بحث صرف رواتب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملين في «الخاص»

 النهار

الحكومة تتحرك لإزالة المخالفات في الوظائف الإشرافية والعلاوات

 التفرغ وراتب 3 سنوات تشجيعاً لأصحاب المشاريع الصغيرة

 


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